«الصحة»: 120 ألف مريض استفادوا من خدمات عيادات «تطمن»

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أن أكثر من 120 ألف مراجع استفادوا من خدمات عيادات “تطمن” وعددها 237 عيادة والتي هيأتها الوزارة في مختلف مناطق المملكة لخدمة الراغبين في الاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض فيروس كورونا (ارتفاع الحرارة / أعراض تنفسية).

وأعلنت الصحة، أنه يُمكن الذهاب مباشرةً إلى هذه العيادات دون موعد مسبق، مشيرة إلى أن تقديم الرعاية الطبية والبدء بالبروتوكول العلاجي من خلال هذه العيادات لعلاج المصابين بفيروس كورونا أسهم في خفض أعداد المراجعين لأقسام الطوارئ حيث يتم خدمة ما يقارب 97% من المرضى في عيادات تطمن دون الحاجة إلى الإحالة إلى أقسام الطوارئ.

وأشارت الصحة إلى أن هذه العيادات تعد مبادرة جديدة وفرتها الصحة بحيث تمكن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له، وبدون الحجز المباشر، حيث يتم إستقباله في المركز الصحي بدون موعد، كما تعمل هذه العيادات على مدار الساعة وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع، وفقا لـ”الوطن”.

وقد أتاحت الصحة خدمة معرفة أماكن عيادات “تطمن” عبر موقعها الإلكتروني، حيث توفر الخدمة إمكانية الإستعلام عن مواقع وأماكن “عيادات تطمن” ، مشيرةً إلى أن من يريد المزيد من المعلومات حول هذه العيادات الرجوع الى الموقع: (اضغط هـنا).