لمدة عام و15 يوماً.. حبس «ولية أمر طالب» اعتدت بالضرب على معلمَّين بالرياض

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قضت المحكمة الجزائية، بالسجن لمدة عام و15 يوما على ولية أمر طالب اعتدت ضرباً على معلمين اثنين (مصري وسعودي) في وقت خروج الطلاب من إحدى المدارس الأهلية بالرياض في نوفمبر 2018.

وكشف المحامي عبدالعزيز المهايلي، أن ولية أمر الطالب هي من تقدمت بالشكوى بداية لدى مركز الشرطة ليتم استدعاء المعلمين، وعند حضورهما قدما الشكوى ضدها لاعتدائها عليهما بالضرب، لتحول القضية بعد ذلك إلى النيابة العامة.

وأضاف: «أحيلت قضيتان إلى المحكمة، قضية من ولية الأمر ضد المعلمين والعكس، ورفعت النيابة العامة بذلك قضية ضد ولية الأمر وقضية ضد المعلمين، في حين صُرف النظر عن القضية المرفوعة ضد المعلمين بعد شهادة الشهود بأن ولية الأمر هي التي اعتدت على المعلمين وأساءت التصرف معهم لفظياً، ليحكم القاضي برد دعواها وإكمال إجراءات دعوى المعلمين من قبل المدعي العام.

وأوضح المحامي المهايلي أن الحكم النهائي صدر بسجن ولية أمر الطالب مدة عام (مع وقف التنفيذ مدة 3 سنوات) نظير الحق العام بسبب إثارة الفوضى بالمدرسة واستخدامها تطبيق «السناب شات» للحديث حول الواقعة و15 يوما نظير الحق الخاص، وتم تأييد الحكم من الاستئناف، وفقاً لصحيفة «الوطن».

ولفت إلى أن المدعى عليها تم توقيفها مسبقاً أثناء إجراءات التقاضي وستخصم المدة التي قضتها في التوقيف من المدة المحكوم لها فيها، مضيفا أن إدارة تعليم الرياض تابعت القضية ورفعت خطابا لشرطة الرياض مطالبة بأخذ حق معلميها، الأمر الذي ساهم برد حق المعلمين المعتدى عليهما.

وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة وقعت عند خروج الطلاب من المدرسة، لتطلب ولية الأمر من المعلم إحضار ابنها من الساحة، ليؤكد لها أن ذلك ليس من اختصاصه، وبحسب شهود عيان وقتها: «أخذت ولية أمر الطالب التقويم الدراسي وضربت أحد المعلمين الاثنين به وقامت بصفعه، ثم امتدت يدها إلى معلم آخر سعودي، وعادت مجدداً لتضرب المعلم المصري على وجهه، مما أثار غضبه وبادر بالدفاع عن نفسه».