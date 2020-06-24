الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

لمدة عام و15 يوماً.. حبس «ولية أمر طالب» اعتدت بالضرب على معلمَّين بالرياض

لمدة عام و15 يوماً.. حبس «ولية أمر طالب» اعتدت بالضرب على معلمَّين بالرياض
0

تواصل – فريق التحرير:

قضت المحكمة الجزائية، بالسجن لمدة عام و15 يوما على ولية أمر طالب اعتدت ضرباً على معلمين اثنين (مصري وسعودي) في وقت خروج الطلاب من إحدى المدارس الأهلية بالرياض في نوفمبر 2018.

وكشف المحامي عبدالعزيز المهايلي، أن ولية أمر الطالب هي من تقدمت بالشكوى بداية لدى مركز الشرطة ليتم استدعاء المعلمين، وعند حضورهما قدما الشكوى ضدها لاعتدائها عليهما بالضرب، لتحول القضية بعد ذلك إلى النيابة العامة.

وأضاف: «أحيلت قضيتان إلى المحكمة، قضية من ولية الأمر ضد المعلمين والعكس، ورفعت النيابة العامة بذلك قضية ضد ولية الأمر وقضية ضد المعلمين، في حين صُرف النظر عن القضية المرفوعة ضد المعلمين بعد شهادة الشهود بأن ولية الأمر هي التي اعتدت على المعلمين وأساءت التصرف معهم لفظياً، ليحكم القاضي برد دعواها وإكمال إجراءات دعوى المعلمين من قبل المدعي العام.

وأوضح المحامي المهايلي أن الحكم النهائي صدر بسجن ولية أمر الطالب مدة عام (مع وقف التنفيذ مدة 3 سنوات) نظير الحق العام بسبب إثارة الفوضى بالمدرسة واستخدامها تطبيق «السناب شات» للحديث حول الواقعة و15 يوما نظير الحق الخاص، وتم تأييد الحكم من الاستئناف، وفقاً لصحيفة «الوطن».

ولفت إلى أن المدعى عليها تم توقيفها مسبقاً أثناء إجراءات التقاضي وستخصم المدة التي قضتها في التوقيف من المدة المحكوم لها فيها، مضيفا أن إدارة تعليم الرياض تابعت القضية ورفعت خطابا لشرطة الرياض مطالبة بأخذ حق معلميها، الأمر الذي ساهم برد حق المعلمين المعتدى عليهما.

وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة وقعت عند خروج الطلاب من المدرسة، لتطلب ولية الأمر من المعلم إحضار ابنها من الساحة، ليؤكد لها أن ذلك ليس من اختصاصه، وبحسب شهود عيان وقتها: «أخذت ولية أمر الطالب التقويم الدراسي وضربت أحد المعلمين الاثنين به وقامت بصفعه، ثم امتدت يدها إلى معلم آخر سعودي، وعادت مجدداً لتضرب المعلم المصري على وجهه، مما أثار غضبه وبادر بالدفاع عن نفسه».

مواد ذات صلة

«تعليم الرياض» تتسلم أولى دفعات الكتب الدراسية للعام الجديد (فيديو)

«تعليم الرياض» تتسلم أولى دفعات الكتب الدراسية للعام الجديد (فيديو)

بجوائز 150 ألف ريال.. تعليم الرياض تطلق مسابقة «أتعلم» لحفظ القرآن وتلاوته وتدبره

بجوائز 150 ألف ريال.. تعليم الرياض تطلق مسابقة «أتعلم» لحفظ القرآن وتلاوته وتدبره

جوائز للفائزين.. «تعليم الرياض» يطلق 5 مسابقات عن بُعد لاستثمار أوقات الطلاب

جوائز للفائزين.. «تعليم الرياض» يطلق 5 مسابقات عن بُعد لاستثمار أوقات الطلاب

دورات تدريبية إثرائية عن بعد للمعلمين ورواد النشاط بالرياض

دورات تدريبية إثرائية عن بعد للمعلمين ورواد النشاط بالرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة