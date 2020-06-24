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مدني ضباء ينقذ مواطناً و4 أجانب علقوا في وادي غمرة (صور)

مدني ضباء ينقذ مواطناً و4 أجانب علقوا في وادي غمرة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة ضباء مواطناً وأربعة أجانب، علقوا في وادي غمرة التابع لمركز الديسة، أثناء رحلتهم الاستكشافية للمنطقة.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أنه بعد تلقي بلاغ مساء اليوم (الأربعاء) يفيد بتعرض خمسة أشخاص للاحتجاز بالوادي، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ، وتقسيمها إلى مجموعتين المجموعة، الأولى بوادي غمرة والثانية تم توجيهها لشعيب الهبيرة، لضمان سرعة الوصول.

وأوضح الشمري: «تم التوصل للأشخاص عند الساعة السادسة مساءً وعددهم 5 أشخاص أحدهم مواطن سعودي والآخرون من دول أجنبية مختلفة، وهم بحالة عطش وإرهاق».

وأشار الرائد الشمري إلى أنه جرى إسعافهم في الموقع وتقديم الرعاية الطبية من قبل الهلال الأحمر، وهم بصحة جيدة.

 

 

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