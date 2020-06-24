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«كاميرات حرارية» لمراقبة درجة حرارة رواد «مسلخ بريدة» (صور)

«كاميرات حرارية» لمراقبة درجة حرارة رواد «مسلخ بريدة» (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تراقب أمانة القصيم درجة حرارة المستفيدين والعاملين في المسلخ النموذجي بمدينة الأنعام في بريدة بواسطة كاميرات حرارية حديثة تظهر نتائجها بشكل لحظي، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة العاملين والمستفيدين.

كما يلزم مسلخ بريدة النموذجي، الجزارين والعاملين فيع بلبس الغطاء البلاستيكي، وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم المتواصلة لكافة مرافق المسلخ، ضمن الإجراءات الاحترازية التي يطبقها المسلخ لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأطلقت أمانة منطقة القصيم في وقت سابق مبادرة تقدم خدمة شراء واستلام الذبائح من المستفيدين عن بعد دون الحاجة لزيارة المسلخ، باستخدام تطبيق «واتساب» لتقديم خدمات الذبح والتوصيل للمنازل من قِبل مسلخ بريدة النموذجي مع خدمة تقطيع اللحوم حسب رغبة العميل، في خطوة تستهدف تسهيل الخدمة للمستفيدين وتقليل التواجد في المسلخ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس «كورونا».

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