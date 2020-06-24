الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

طريقة الجلوس الصحيح في «التشهد» لمن أجرى عملية «تغيير مفصل» (فيديو)

طريقة الجلوس الصحيح في «التشهد» لمن أجرى عملية «تغيير مفصل» (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح دكتور طلال بخش، استشاري طب وجراحة العظام طريقة الجلوس الصحيح في التشهد لمن أجريت له عملية تغيير المفاصل.

وقال دكتور بخش، في مقطع فيديو عبر “تويتر”،: “إن المرضى الذين أجري لهم عملية تركيب مفصل اصطناعي أقول لهم لا تجلسوا في التشهد الجلسة العادية لأن المفصل الصناعي ليس كالمفصل الطبيعي”.

وأضاف “بعد سنتين أو ثلاثة أو أربعة المفصل الاصطناعي قد يتعرض للضرر، وهذا قد يسبب مشكلة للمريض وقد يحتاج عملية ثانية، ولذلك أنصح بعدم الجلوس في التشهد لمن أجرى عملية تركيب مفصل اصطناعي لأن العواقب قد تكون شديدة الخطورة.

يذكر أن دكتور طلال بخش، كان قد وجه في وقت سابق، مجموعة من النصائح للحفاظ على الركبة مع التقدم في السن.

وقال “إن ثني الركبة هو في حد ذاته رياضة”، لافتا إلى أن ثني الركبة للآخر مثل هيئة الشخص الجالس للتشهد مفيد للركبة، لأن العظام تبعد عن بعض فليس هناك ضغط على العظام.

وأضاف “لكن طول الجلسة قد يتسبب في حدوث ألم ومشاكل خاصة في ظل حالة تآكل الغضروف وليس المفصل نفسه، بالنسبة لكبار السن”.

وختم د. طلال بخش بقوله “لذلك أنا أقول لكبار السن، صلي عادي ولكن بعد الصلاة قم واجلس على الكرسي أو أجلس متربعا لتقليل الضغط على الركبة”.

يذكر أن نصحية د. بخش بشأن عدم الجلوس للتشهد لمن أجرى عملية جراحية في الركبة أو تركيب مفصل اصطناعي جاءت لتوضيح مدى خطورة الجلوس في التشهد مثل الشخص العادي، وتصحيحا لسوء الفهم الذي حصل لدى البعض بشأن الجلوس في الصلاة.

 

 

مواد ذات صلة

استشاري يوضح كيفية المحافظة على «الركبة» مع تقدم السن (فيديو)

استشاري يوضح كيفية المحافظة على «الركبة» مع تقدم السن (فيديو)

جازان.. جراحة ناجحة لاستئصال «مبيض متضخم» لمريضة مصابة بكورونا

جازان.. جراحة ناجحة لاستئصال «مبيض متضخم» لمريضة مصابة بكورونا

استشاري: الدعم النفسي والمعنوي أكثر ما يحتاج إليه «مصاب كورونا»

استشاري: الدعم النفسي والمعنوي أكثر ما يحتاج إليه «مصاب كورونا»

تحذير من خطورة الإفراط في تناول «عرق السوس».. يسبب أمراض خطيرة

تحذير من خطورة الإفراط في تناول «عرق السوس».. يسبب أمراض خطيرة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>