«الأحوال المدنية» توضح السن الإلزامي لاستخراج الهوية الوطنية

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نفى المتحدث الرسمي باسم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية محمد الجاسر، ماتم تداوله باستخراج بطاقة الهوية لمن تجاوز سن العاشرة بحلول نهاية أكتوبر المقبل، موضحاً أنه يتم تطبيق هذه الخدمة للجنسين منذ سنوات ولكن بشكل اختياري وبموافقة ولي الأمر.

وأوضح الجاسر أن استخراج بطاقة الهوية لا يكون إلزامياً إلا لمن تجاوز الـ 15 من عمره ويتم فرض غرامة مالية على المخالفين.

وأكّد الجاسر في مكالمة هاتفية لقناة “الإخبارية”، أنه يتم استقبال المستفيدين في مكاتب الأحوال المدنية بعد حجزهم موعد مسبق عبر الخدمات الإلكترونية للوزارة، حيث تم جدولة المواعيد بناءً على الطاقة الاستيعابية لكل مكتب.

وأضاف بأن المستفيد يمكنه زيارة مكتب الأحوال المدنية في حالة وصوله رسالة نصية باستلام الهوية، وذلك بشرط اتباع البروتوكولات الوقائية كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة حيث يقوم مشرفون بتطبيق العقوبات على المخالفين.