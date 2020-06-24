الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الأحوال المدنية» توضح السن الإلزامي لاستخراج الهوية الوطنية

«الأحوال المدنية» توضح السن الإلزامي لاستخراج الهوية الوطنية
0

تواصل – فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي باسم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية محمد الجاسر، ماتم تداوله باستخراج بطاقة الهوية لمن تجاوز سن العاشرة بحلول نهاية أكتوبر المقبل، موضحاً أنه يتم تطبيق هذه الخدمة للجنسين منذ سنوات ولكن بشكل اختياري وبموافقة ولي الأمر.

وأوضح الجاسر أن استخراج بطاقة الهوية لا يكون إلزامياً إلا لمن تجاوز الـ 15 من عمره ويتم فرض غرامة مالية على المخالفين.

وأكّد الجاسر في مكالمة هاتفية لقناة “الإخبارية”، أنه يتم استقبال المستفيدين في مكاتب الأحوال المدنية بعد حجزهم موعد مسبق عبر الخدمات الإلكترونية للوزارة، حيث تم جدولة المواعيد بناءً على الطاقة الاستيعابية لكل مكتب.

وأضاف بأن المستفيد يمكنه زيارة مكتب الأحوال المدنية في حالة وصوله رسالة نصية باستلام الهوية، وذلك بشرط اتباع البروتوكولات الوقائية كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة حيث يقوم مشرفون بتطبيق العقوبات على المخالفين.

مواد ذات صلة

«الأحوال المدنية» تحذر من رهن أو تصوير الهوية الوطنية

«الأحوال المدنية» تحذر من رهن أو تصوير الهوية الوطنية

«الأحوال المدنية» تفند مزاعم شخص ادعى أنه «مواطن» سحبت منه الجنسية

«الأحوال المدنية» تفند مزاعم شخص ادعى أنه «مواطن» سحبت منه الجنسية

تنبيه مهم.. «الأحوال المدنية» تُعلق جميع المواعيد الإلكترونية في مكاتبها بجدة حتى 28 شوال

تنبيه مهم.. «الأحوال المدنية» تُعلق جميع المواعيد الإلكترونية في مكاتبها بجدة حتى 28 شوال

«الأحوال المدنية» تفتتح مكاتبها غداً وتؤكد: لن نستقبل أي مراجعين دون موعد

«الأحوال المدنية» تفتتح مكاتبها غداً وتؤكد: لن نستقبل أي مراجعين دون موعد

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة