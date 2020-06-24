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«ليمفو » تطلق ساعتها الذكية A36W الجديدة بوظائف مفيدة للأطفال والمسنين

«ليمفو » تطلق ساعتها الذكية A36W الجديدة بوظائف مفيدة للأطفال والمسنين
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تواصل – وكالات:

أطلقت شركة “ليمفو” ساعتها الذكية A36W الجديدة، التي تمتاز بوظائف مفيدة للأطفال والمسنين وذوي الإعاقات الحركية بصفة خاصة.

وكشفت الشركة الصينية تجهيز الساعى الجديدة بزر طوارىء SOS خاص، والذي يتصل قبما يصل إلى 3 أرقام طوارئ، ويرسل إنذاراً عبر التطبيق، مع إمكانية إرسال رسالة SMS أيضاً.

وتأتي الساعة بشاشة IPS قياس 1.4 بوصة وبدقة وضوح 240×240 بيكسل وتدعم الإدخال عن طريق اللمس.

كما جهزت الساعة بوحدة GPS، يمكن استخدامها لتحديد الموقع الجغرافي، مع إمكانية الاتصال بشبكة الهاتف المحمول عبر وحدة 4G.

وتضم الساعة مستشعراً يمكنه قياس درجة حرارة الجسم بدقة متناهية. وتدعم الساعة فئة الحماية IP67، ضد الماء.

وتشتمل الساعة الذكية على بطارية سعة 700 مللي أمبير ساعة تُشحن في حوالي 3 ساعات، لتكفيها للعمل حوالي 7 ساعات. وأدمجت كاميرا بالساعة الجديدة لإجراء مكالمات الفيديو، كما يمكن للساعة تقديم معلومات عن جودة النوم ومدته.

وأعلنت الشركة طرح ساعتها الذكية الجديدة بـ 55 دولاراً أمريكياً تقريباً.

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