الموافقة على إستراتيجية «الصندوق الزراعي».. تدعم كفاءة الإنفاق والقطاعات المستهدفة

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أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، أن مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وافق مؤخراً على استراتيجية صندوق التنمية الزراعية للفترة من 2021- 2025.

وأضاف الفضلي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أن هذه الاستراتيجية ستقود عملية التحول في الصندوق للسنوات المقبلة من خلال دعم القطاعات الزراعية الرئيسية المستهدفة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع كفاءة الإنفاق.

وتأتي هذه الاستراتيجية بعد نجاح الاستراتيجية السابقة للفترة من 2016-2020 في تحقيق أهدافها التنموية فقد زاد التمويل للقطاع الزراعي من حوالي 450 مليون ريال في عام 2016 إلى حوالي 1900 مليون ريال عام 2019، وسنعمل على رفع حجم الإقراض للفترة المقبلة لنواكب نمو هذا القطاع الواعد.

وختم وزير الزراعة بقوله “لقد كان لرؤية القيادة الحكيمة، وتوجيهاتها السديدة بأن تُعهد رئاسة مجالس إدارات صناديق التنمية المتخصصة إلى الوزراء كل حسب قطاعه، وربطها بصندوق التنمية الوطني، الأثر الإيجابي البالغ على سير العمل في صندوق التنمية الزراعية، وتناغمه مع منظومة العمل في قطاع الزراعة، وتعزيز دوره”.