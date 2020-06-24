الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

الموافقة على إستراتيجية «الصندوق الزراعي».. تدعم كفاءة الإنفاق والقطاعات المستهدفة

الموافقة على إستراتيجية «الصندوق الزراعي».. تدعم كفاءة الإنفاق والقطاعات المستهدفة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، أن مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وافق مؤخراً على استراتيجية صندوق التنمية الزراعية للفترة من 2021- 2025.

وأضاف الفضلي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أن هذه الاستراتيجية ستقود عملية التحول في الصندوق للسنوات المقبلة من خلال دعم القطاعات الزراعية الرئيسية المستهدفة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع كفاءة الإنفاق.

وتأتي هذه الاستراتيجية بعد نجاح الاستراتيجية السابقة للفترة من 2016-2020 في تحقيق أهدافها التنموية فقد زاد التمويل للقطاع الزراعي من حوالي 450 مليون ريال في عام 2016 إلى حوالي 1900 مليون ريال عام 2019، وسنعمل على رفع حجم الإقراض للفترة المقبلة لنواكب نمو هذا القطاع الواعد.

وختم وزير الزراعة بقوله “لقد كان لرؤية القيادة الحكيمة، وتوجيهاتها السديدة بأن تُعهد رئاسة مجالس إدارات صناديق التنمية المتخصصة إلى الوزراء كل حسب قطاعه، وربطها بصندوق التنمية الوطني، الأثر الإيجابي البالغ على سير العمل في صندوق التنمية الزراعية، وتناغمه مع منظومة العمل في قطاع الزراعة، وتعزيز دوره”.

مواد ذات صلة

«التنمية الزراعية» يعتمد قروضاً بقيمة 296 مليون ريال لتمويل 35 مشروعاً

«التنمية الزراعية» يعتمد قروضاً بقيمة 296 مليون ريال لتمويل 35 مشروعاً

وزير الزراعة: المنتجات الغذائية متوفرة بجميع المناطق.. لا داعي للقلق

وزير الزراعة: المنتجات الغذائية متوفرة بجميع المناطق.. لا داعي للقلق

«البيئة والمياه» تعتزم خصخصة عدة قطاعات.. وتتخذ إجراءً لحل مشكلة التعريفة الاستهلاكية

«البيئة والمياه» تعتزم خصخصة عدة قطاعات.. وتتخذ إجراءً لحل مشكلة التعريفة الاستهلاكية

إطلاق خدمة استقبال طلبات تمويل المنشآت البيطرية إلكترونيًا

إطلاق خدمة استقبال طلبات تمويل المنشآت البيطرية إلكترونيًا

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة