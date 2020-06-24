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احذرها.. حيلة جديدة لابتزاز المستخدمين عبر البريد الالكتروني

احذرها.. حيلة جديدة لابتزاز المستخدمين عبر البريد الالكتروني
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تواصل – فريق التحرير:

حذر مجموعة من خبراء تأمين المعلومات من حيلة جديدة يحاول بها الهاكرز ابتزاز المستخدمين للبريد الالكتروني، وإجبارهم على تحويل مبالغ مالية باستخدام النقود الافتراضية مثل “بتكوين“.

ووفقاً لـ” سبوتنيك” فإن عمليات الابتزاز التي انتشرت مؤخرًا تتم عبر تأسيس مواقع إلكترونية وهمية، يطلب فيها المشغل من المستخدم فتح حساب كي يحصل على الخدمات المطلوبة.

وأوضحت هذه الخدمات تتنوع بحسب كل موقع، وربما تكون بيع متابعين وهميين لشبكات التواصل الاجتماعي، أو برامج إلكترونية مجانية، أو حتى الوصول لمواقع إباحية أو إخبارية.

وتابعت أنه عند التسجيل لفتح حساب على الموقع الوهمي، يضطر المستخدم لتسليم عنوان وكلمة مرور البريد الإلكتروني. بعد عدة أيام يتلقى المستخدم رسالة من بريده الشخصي، تفيد بأنه تم تصويره عبر شاشة حاسوبه أو الهاتف.

وأشارت إلى أن القراصنة ربما أيضًا يخترقون الجهاز الخاص بالمستخدم ويحصلون على بيانات مثل قوائم الاتصال، وفي النهاية يطلبون منه إرسال مبلغ مالي باستخدام “بتكوين” وإلا سينشرون المقاطع ويبعثون بها إلى أصدقائه.

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