مواطن يروي تجربته في السفر خلال جائحة «كورونا»: رأيت الخوف على وجوه الجميع

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كشف المواطن خالد بن إبراهيم الجريوي، عن تجربته في السفر خلال جائحة كورونا المستجد لمدة 20 يومًا وجد خلالها اختلافًا كبيرًا بين الواقع الحالي للدول وما كانت عليه سابقًا، رصده عبر تغريدات بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث تفاعل معه عدد كبير من المتابعين لمعرفة تجربته.

خوف ورعب

وقال “الجريوي”: ذهبت إلى فرانكفورت ثم لندن في رحلة طارئة لمدة عشرين يوم تقريباً وعدت فجر هذا اليوم، ما أودّ قوله: أن كل دول العالم لم تعد كما كانت قبل كورونا، الإجراءات أصبحت مزعجة ومقلقة رغم أنها ضرورية، الإنسان في كل دول العالم لم يعد كما كان قبل كورونا. بتُّ أرى الخوف والرعب في العيون وكأن الجميع مصاب بكورونا ولم تعد الوجوه كما هي من قبل.

تجربة الطيران وسط جائحة كورونا

وتابع خلال حديثه عن تجربته: مطار هيثرو الذي يسافر منه يومياً أكثر من 200 ألف مسافر أصبح فقط بعد افتتاحه محصوراً على صالة رقم 3 ولا يسافر منه أكثر من 2.500 شخص يومياً والصالات تكاد تكون فارغة. الرحلات كأنها تنقل جثث الموتى. الدرجات فارغة تقريباً والسكوت المصحوب بالخوف والحذر يعم الجميع. والوجبات داخل الطائرة سواءً في الرحلات العامة أو الخاصة باتت باهتة باردة لا طعم لها في أكياس بلاستيكية مغلقة.

كيف تبدو “لندن” و”المنامة”

فيما وصف مدينة لندن بالكئيبة خلال زيارته لها قائلًا: لم تعد هي لندن مدينة كل الناس وكل الأديان وكل الفنون وكل المذاهب وكل الطبقات، أصبحت ترى لندن وجهاً كئيباً باكياً حتى نهر التايمز لأول مرة أشعر بحزنه وتغير لونه.

وحكى الجريوي تجربته في البحرين عبر زيارته لمطار المنامة بقوله: مطار المنامة كان شبه فارغ، أما جسر الملك فهد الذي لا تكاد تجد فيه موطئ قدم لك، كان خالياً وفارغاً تماماً إلا من بعض أبطالنا المناوبين في الجوازات والصحة والجمارك.

تعامل الجهات الأمنية والصحية

وعن تجربته في تعامل الجهات الأمنية والصحية معه أكد “الجريوي”: تعامل وزارة الداخلية ووزارة الصحة مع العائدين من الخارجين أكثر من رائع، حيث يتم تسجيلك وتسجيل بياناتك ومتابعتك ومتابعة التزامك بالحظر المنزلي لمدة 14 يوماً بدقة ومتابعة حالتك الصحية يومياً عبر الرسائل ومتابعة موقعك ومدى التزامك بالتعليمات، حرصاً على تجنيب المجتمع أي إصابة أو عدوى.

وختم المواطن تجربته قائلًا: “بالنهاية..الحياة كلها والعالم كله بما فيه من تقدم وازدهار وقوانين وجيوش وأسلحة عابرة للقارات وقنابل تفني العالم بثوانٍ عدة أصبح عاجزاً أمام قدرة الله وإرادته المتمثلة في عدو وهمي لا يكاد يُرى، متى سينتهي هذا الكابوس والفيلم المرعب؟ .. الله أعلم”.