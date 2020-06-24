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«الحج»: المساحة المخصصة لكل حاج هذا العام 4 أضعاف الوضع الاعتيادي

«الحج»: المساحة المخصصة لكل حاج هذا العام 4 أضعاف الوضع الاعتيادي
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت مستشارة وزير الحج والعمرة فاتن بنت محمد حسين، أن المساحة المخصصة للحجاج هذا العام (4 أضعاف) المساحة المخصصة في السابق، سواء أكان ذلك في المساكن أو في مخيمات مشعري عرفات ومنى.

وأوضحت أن قرار الأعداد المحدودة بحج هذا العام قرار صائب وحكيم وفي الاتجاه الصحيح، مشيرة إلى أن الفايروس لا يزال متفشياً في أكثر ‏من 180 دولة حول العالم ومنها العالم الإسلامي وهناك الآلاف من الوفيات في كل دولة واستمرار مخاطر هذه الجائحة العالمية وعدم توافُر اللقاح والعلاج.

وأشارت وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن حضور عدد كبير حتماً سيجعل انتقال العدوى سهلاً للآخرين، ولكن في ظل ‏أعداد محدودة وباتباع إرشادات وزارة الصحة، من حيث التباعد الجسدي بما لا‏ يقل عن مترين للشخص أثناء الحركة، تأكيد على حرص المملكة على أداء المسلمين لشعيرة الحج بأمن وسلامة للجميع.

 

 

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