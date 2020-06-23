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«التجارة » تشهر بمصنع يبيع «خزانات مياه» غير مطابقة للمواصفات

«التجارة » تشهر بمصنع يبيع «خزانات مياه» غير مطابقة للمواصفات
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تواصل – فريق التحرير:

شهَّرت وزارة التجارة بمصنع لخزانات المياه وذلك إثر صدور حكم قضائي بإدانة مدير المصنع والعامل المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة بحيازة وبيع خزانات مياه غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية ومصادرة وإتلاف المنتج المخالف والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وكانت الفرق الرقابية للوزارة قد تلقت بلاغاً عن قيام المنشأة ببيع خزان مكون من طبقة واحدة وادعاء كونه من أربع طبقات بفاتورة الشراء ،وبناء عليه تمت مباشرة البلاغ وثبوت غش وتضليل المستهلك وأحيلت القضية إلى الجهات المعنية لمعاقبة المخالفين.

وحثت الوزارة، عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”​ أو عن طريق الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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