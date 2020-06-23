«العساف»: المملكة تنفق بسخاء على الحج دون أن تنتظر مردوداً (فيديو)

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أكد الدكتور عبدالله العساف، أستاذ الإعلام السياسي في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن المملكة السعودية تنفق بسخاء على إدارة عملية الحج ولا تنتظر مردوداً مادياً من ورائه.

وقال خلال لقائه في برنامج “مجمل القول” على “قناة السعودية”: “المملكة أحسنت صنعاً للعالم الإسلامي والعالم أجمع بتحديد أعداد الحجيج بأعداد محدودة حرصاً على مقاصد الشريعة المتمثلة في حفظ النفس البشرية”.

وأوضح “العساف” أن الله – جل وعز- قرن الحج بالاستطاعة حين قال: “ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا”، والآن الاستطاعة يغيب منها ركن مهم جداً، وهو ركن الأمن الصحي، الذي لا يتحقق الآن في العالم كله بسبب جائحة فيروس كورونا وعدم توفر لقاحات وهذا ما دفع المملكة لاتخاذ القرار حفاظاً على أمن قاصدي الحرمين (صحياً) .

وأكد الدكتور العساف أن كل حاج سيحظى بعناية خاصة ومتابعة مستمرة من كافة الأجهزة المعنية بالمملكة والقائمين على الحج، وهذا أمر في غاية الصعوبة إلا أن المملكة ستحرص على ذلك.