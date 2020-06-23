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«الشيخ الخثلان» يوضح الطريقة الصحيحة لـ«النفث» قبل النوم (فيديو)

«الشيخ الخثلان» يوضح الطريقة الصحيحة لـ«النفث» قبل النوم (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الطريقة الصحيحة للنفث قبل النوم.

وقال الشيخ الخثلان، في برنامج “الجواب الكافي” على قناة المجد: “إن النفث قبل النوم ورد في السنة، كما في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان قبل أن ينام كان يقرأ السور الثلاث الإخلاص والمعوذتين ويجمع كفيه وينفث فيهما، ويمسح وجهه ورأسه، وما استطاع من جسده”.

وأضاف الشيخ الخثلان أن رواية النفث قبل النوم وردت هكذا مجملة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مضيفا أن الأمر فيها واسع.

وتابع الشيخ سعد الخثلان “يمكن للشخص أن ينفث بعد كل آية وهذا الأقرب، ثم بعد ذلك إذا فرغ من قراءة السورة مسح وجهه ورأسه وما استطاع من جسده، ويمكن أيضا النفث والمسح بعد الانتهاء من قراءة السور الثلاث، فالأمر في هذا واسع، والله أعلم”.

 

 

 

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