تنبيه متقدم.. أتربة مثارة على منطقة الرياض تستمر حتى منتصف الليل

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم (الثلاثاء)، تنبيهاً متقدماً بشأن أتربة مثارة على منطقة الرياض.

وأوضحت أن الأتربة ستؤثر على أجواء العاصمة الرياض ومدن: الأفلاج، والحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والدوادمي، والرين، والزلفي، والسليل، والغاط، والقويعية، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، وحوطة بني تميم، ورماح، وشقراء، وضرما، وعفيف، ومرات، ووادي الدواسر.

وتوقعت الهيئة أن يستمر تأثير الأتربة المثارة حتى الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، وأن يصحبها شبه انعدام في الرؤية الأفقية.