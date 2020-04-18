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إعلان نتائج القدرات العامة للاختبار الورقي الفترة الثانية.. الرابط هنا

إعلان نتائج القدرات العامة للاختبار الورقي الفترة الثانية.. الرابط هنا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، نتائج القدرات العامة للطلاب والطالبات للفترة الثانية، الاختبار الورقي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنه استمرارًا للجهود في تقديم خدماتها للمستفيدين والمستفيدات برغم الإجراءات الاحترازية الحالية، تعلن الهيئة عن نتائج القدرات العامة للطلاب والطالبات -الفترة الثانية – الاختبار الورقي”.

وأضافت هيئة تقويم التعليم أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات من خلال زيارة الرابط التالي (اضغط هنا).

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