إعلان نتائج القدرات العامة للاختبار الورقي الفترة الثانية.. الرابط هنا

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، نتائج القدرات العامة للطلاب والطالبات للفترة الثانية، الاختبار الورقي.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنه استمرارًا للجهود في تقديم خدماتها للمستفيدين والمستفيدات برغم الإجراءات الاحترازية الحالية، تعلن الهيئة عن نتائج القدرات العامة للطلاب والطالبات -الفترة الثانية – الاختبار الورقي”.
وأضافت هيئة تقويم التعليم أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات من خلال زيارة الرابط التالي (اضغط هنا).