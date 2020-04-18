«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة خلال الأيام المقبلة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه من المتوقع أن تشتد الحالة من الأحد إلى الثلاثاء على مناطق (عسير، وجازان، ونجران، والرياض، والشرقية، والقصيم).

وأضافت أن الحالة تبدأ اليوم السبت وتزداد حدتها من الأحد إلى الثلاثاء على منطقة (الباحة)، بينما تزداد من الأحد إلى الإثنين على مكة المكرمة، مبينةً أنها ستعاود التأثير على مناطق (حائل، والحدود الشمالية، والجوف) يوم الإثنين، كما يتوقع فرصة هطول الأمطار وهبوب الرياح السطحية على المدينة المنورة يومي الأحد والإثنين، ومنطقة تبوك يوم الإثنين.