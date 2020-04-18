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«متحدث النقل»: الموافقة على عمل مركبات الأجرة في توصيل الطلبات

«متحدث النقل»: الموافقة على عمل مركبات الأجرة في توصيل الطلبات
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة النقل ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي ياسر بن عبدالعزيز المسفر، اليوم السبت، صدور الموافقة على عمل سائقي مركبات الأجرة مع تطبيقات توصيل الطلبات خلال فترة جائحة كورونا كحالة استثنائية وفق الاشتراطات والمتطلبات التي تضعها الجهات المعنية بتنظيم هذا النشاط حالياً وسوف يتم الإعلان عنها.

وقال “المسفر” في المؤتمر الصحفي المشترك عن مستجدات فيروس كورونا: “هناك فريق عمل متخصص يضم جهات عدة وضع ضوابط محددة ومقننة لذلك لضمان الأخذ بالإعتبار أعلى معايير السلامة حفاظاً على صحة الركاب والسائقين”.

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