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على غرار ألمانيا وهولندا.. مدينة إيطالية ترفع أذان الصلاة لأول مرة خارج المساجد (فيديو)

على غرار ألمانيا وهولندا.. مدينة إيطالية ترفع أذان الصلاة لأول مرة خارج المساجد (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

على غرار ألمانيا وهولندا سمحت مدينة فرانجفيلا (francavilla) في مقاطعة provincia di cosenza جنوب إيطاليا برفع أذان الصلاة لأول مرة خارج المساجد تضرعا إلى الله لرفع بلاء جائحة كورونا الذي مازال ينتشر في مختلف بقاع العالم ويحصد أرواح آلاف الضحايا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرفع الأذان حيث صدح صوت الأذان خارج المساجد وعم الآفاق بالمدينة الإيطالية في مشهد مهيب.

يذكر أن هولندا وألمانيا سمحت في وقت سابق أيضا برفع الأذان في العديد من المساجد في أوقات الصلاة بمكبرات الصوت.

وتأتي هذه الإجراءات الاستثنائية في بعض المدن في أوروبا ضمن الإجراءات التي تتبعها هذه المدن في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

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