بالفيديو.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الرياض

تواصل – الرياض:

تشهد العاصمة الرياض في هذه الأثناء هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ‬⁩، شملت أنحاء متفرقة من العاصمة.

‏جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

#امطار_الرياض

غزيرة ما شاء الله في الأحياء الشمالية الان 😍pic.twitter.com/1CHLM3IRJE — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA)April 17, 2020