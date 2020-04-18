بالفيديو.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الرياض

تواصل – الرياض:
تشهد العاصمة الرياض في هذه الأثناء هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ، شملت أنحاء متفرقة من العاصمة.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
#امطار_الرياض
غزيرة ما شاء الله في الأحياء الشمالية الان 😍pic.twitter.com/1CHLM3IRJE
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA)April 17, 2020
#امطار_الرياض#مطرنابفضل الله ورحمته.. اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها أرجاء البلاد 🌧️☔
المصدر:@smshahranipic.twitter.com/AYxJpsdZNN
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA)April 17, 2020