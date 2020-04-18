الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مستشار قانوني: متعمد نقل «كورونا» للآخرين يُعدّ قاتلاً وعقوبته القصاص

مستشار قانوني: متعمد نقل «كورونا» للآخرين يُعدّ قاتلاً وعقوبته القصاص
0

تواصل – فريق التحرير:

قال المستشار القانوني محمد العزي: إن المصاب بفيروس كورونا إذا تعمَّد نقل العدوى للآخرين وتسبَّبت في وفاة مصاب آخر، فإن فعله مثل القتل العمد ويخضع للقصاص “النفس بالنفس”.

وأوضح العزي في مداخلة مع برنامج يا هلا على قناة “روتانا خليجية”، أنه عندما يصل الأمر إلى إزهاق الأرواح فقد أجمع الفقهاء كلهم على أن هذه جريمة، وأن المتسبب في القتل بأي وسيلة كانت سواء بالفيروس أو غيره فإنه يدخل في القتل العمد الذي يعاقَب عليه ضمن الحدود الشرعية التي سنَّها الله في كتابه الكريم بالقصاص “النفس بالنفس”.

وأضاف أما إذا لم يتضرر الشخص فهناك عقوبة معينة في الحق العام، وهي غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، وسجن يصل إلى 5 سنوات؛ وذلك لخرقه الاحترازات والتدابير الأمنية.

وأشار العزي إلى أنه قد يكون الشخص لديه هذا الفيروس، ويلامس بعض الأشياء، ولا يقصد قتل فلان بعينه، وإنما كان مهملاً، فهذا متسبب، أما الذي يحاول أن يُسيل اللعاب ويضعه مثلاً على مقابض الأبواب أو أزرار المصاعد، فهذا لا شك مباشر لهذه الجريمة ومثله مثل القتل العمد الذي يقع تحت المساءلة.

مواد ذات صلة

واقعة مفجعة.. «بيطريان» يخلطان عقاقير «حيوانية» للتطعيم ضد كورونا (فيديو)

واقعة مفجعة.. «بيطريان» يخلطان عقاقير «حيوانية» للتطعيم ضد كورونا (فيديو)

«متحدث الصحة» يحذر: هذه الأماكن عالية الخطورة للإصابة بفيروس كورونا

«متحدث الصحة» يحذر: هذه الأماكن عالية الخطورة للإصابة بفيروس كورونا

توضيح من «الأحوال المدنية» بشأن تجديد الهوية الوطنية

توضيح من «الأحوال المدنية» بشأن تجديد الهوية الوطنية

توضيح مهم من الصحة بشأن «تطعيمات الأطفال» في ظل مخاوف كورونا

توضيح مهم من الصحة بشأن «تطعيمات الأطفال» في ظل مخاوف كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>