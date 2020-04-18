مستشار قانوني: متعمد نقل «كورونا» للآخرين يُعدّ قاتلاً وعقوبته القصاص

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قال المستشار القانوني محمد العزي: إن المصاب بفيروس كورونا إذا تعمَّد نقل العدوى للآخرين وتسبَّبت في وفاة مصاب آخر، فإن فعله مثل القتل العمد ويخضع للقصاص “النفس بالنفس”.

وأوضح العزي في مداخلة مع برنامج يا هلا على قناة “روتانا خليجية”، أنه عندما يصل الأمر إلى إزهاق الأرواح فقد أجمع الفقهاء كلهم على أن هذه جريمة، وأن المتسبب في القتل بأي وسيلة كانت سواء بالفيروس أو غيره فإنه يدخل في القتل العمد الذي يعاقَب عليه ضمن الحدود الشرعية التي سنَّها الله في كتابه الكريم بالقصاص “النفس بالنفس”.

وأضاف أما إذا لم يتضرر الشخص فهناك عقوبة معينة في الحق العام، وهي غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، وسجن يصل إلى 5 سنوات؛ وذلك لخرقه الاحترازات والتدابير الأمنية.

وأشار العزي إلى أنه قد يكون الشخص لديه هذا الفيروس، ويلامس بعض الأشياء، ولا يقصد قتل فلان بعينه، وإنما كان مهملاً، فهذا متسبب، أما الذي يحاول أن يُسيل اللعاب ويضعه مثلاً على مقابض الأبواب أو أزرار المصاعد، فهذا لا شك مباشر لهذه الجريمة ومثله مثل القتل العمد الذي يقع تحت المساءلة.