شاهد.. أول تعليق من «موسى الخنيزي» بعد بيان النيابة بشأن خاطفة الدمام

تواصل – فريق التحرير:

أكد موسى الخنيزي، أن بيان النيابة العامة الذي صدر اليوم بشأن قضية خاطفة الدمام، سيمنع من تسول له نفسه أن يُجرم بحق الوطن والمواطنين.

وأضاف الخنيزي: “الحمدلله الذي حفظني من هذه العصابة وأرجعني إلى أسرتي الحقيقية”.

وكانت النيابة العامة، قد أصدرت مساء اليوم، بياناً كشفت فيه كافة ملابسات قضية خاطفة الدمام، وتوجيه الاتهام للمتهمة الأولى وثلاثة مواطنين ويمني، وطالبت بحد الحرابة بحق المتهمة واثنين من المتورطين معها.

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