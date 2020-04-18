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ضمن الإجراءات الاحترازية.. تعليق العمل بمحطات الفحص الدوري للسيارات في 10 مدن

ضمن الإجراءات الاحترازية.. تعليق العمل بمحطات الفحص الدوري للسيارات في 10 مدن
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الحساب الرسمي للفحص الفني الدوري للسيارات، عن تعليق العمل في محطات بالرياض وعدة مدن أخرى، وذلك حتى إشعار آخر.

وأوضح الحساب، أنه تقرر تعليق العمل بمدن الرياض، وجدة، والدمام، والطائف، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والهفوف، وتبوك، والخرمة، والخفجي، وذلك حتى إشعار آخر.

وأضاف الحساب، أن القرار جاء بناءً على التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة المتضمنة اتخاذ كل الخطوات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن العمل سيكون من السابعة صباحًا وحتى الثانية ظهراً من السبت حتى الخميس بالمدن التالية: القصيم والخرج وأبها وجازان ونجران وحائل وينبع وحفر الباطن.

 

 

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