خالف الإجراءات الاحترازية.. ضبط حلاق تركي يتجول على المنازل بالطائف لممارسة مهنته

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ضبطت أمانة الطائف حلاقاً تركياً كان يتجول على بعض الشقق السكنية في حي قروى أثناء فترة منع التجول، لممارسة نشاط الحلاقة على سُكان تلك الشقق ممن يتعاونون معه ويطلبونه.

ورصد مراقبو الأمانة من الإدارة العامة للأسواق يرافقهم فرقة من الضبط الإداري، تحركات الحلاق حاملاً أدواته التي يستخدمها للحلاقة، وسقط في قبضتهم، وجرى تسليمه لمركز شرطة السلامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقة.

جدير بالذكر أنه ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا تم منع نشاط مهنة الحلاقة، حيث حذرت الجهات المختصة من التعامل مع الحلاقين أو استقبالهم في المنازل.