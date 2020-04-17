والد «موسى الخنيزى»: مستعد للتنازل عن حقي الخاص في قضية خاطفة الدمام بشرط واحد (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أكد المواطن علي الخنيزي والد المختطف موسى الخنيزي الذي عاد لأهله بعد 20 عاماً، أن البيان الذي أصدرته النيابة العامة، اليوم الجمعة بشأن قضية “خاطفة الدمام” أسعدهم وأثلج صدورهم.

وقال الخنيزي في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: “هذا الخبر أسعدنا وأثلج قلوبنا ليكون هذا الإجراء عبرة لكل من تسول له نفسه بأن يعبث بأمن الوطن والمواطنين”.

وأضاف أن النيابة العامة قامت بدورها على أكمل وجه، مضيفاً أن خاطفة الدمام لم تخطف الأبناء الثلاثة ومنهم ولده بل خطفت أكثر من ذلك.

وأكد أن الخاطفة إذا ما اعترفت عن باقي المخطوفين فإنه سيتنازل عن حقه الخاص في القضية من أجل إدخال الفرح والسرور على ذوي المخطوفين مثلما شعر بالسرور لعودة ابنه موسى إليه.

وكانت النيابة العامة، قد أصدرت مساء اليوم، بياناً كشفت فيه كافة ملابسات قضية خاطفة الدمام، وتوجيه الاتهام للمتهمة الأولى وثلاثة مواطنين ويمني، وطالبت بحد الحرابة بحق المتهمة واثنين من المتورطين معها.

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