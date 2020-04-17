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هل تساعد المسكنات على خفض درجة حرارة المُصاب بـ«كورونا»؟.. استشاري يوضح

هل تساعد المسكنات على خفض درجة حرارة المُصاب بـ«كورونا»؟.. استشاري يوضح
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تواصل- فريق التحرير:

أكد ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن استخدام أقراص البنادول والبروفين تساعد على خفض درجة حرارة المصاب بفيروس كورونا المستجد، موضحاً أن غالبية من يصابون بالفيروس تنخفض درجة حرارتهم بالمسكنات.

وأشار “النمر” في تغريدة على حسابه في “تويتر” إلى أن غالبية مرضى كورونا ليس لديهم حرارة قبل دخولهم المستشفى، بل ٤٤% لديهم حرارة مرتفعة وقت التنويم.

وأضاف أن بعد التنويم ترتفع درجة حرارة المصابين بفيروس كورونا، لافتاً إلى أن حوالي ٢٠% من مرضى كورونا كانت درجة حرارتهم أقل من ٣٨ درجة مئوية خلال التنويم.

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