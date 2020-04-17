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على وقع تفشي «كورونا» بأمريكا.. «حميدان التركي» يوجه رسالة جديدة من محبسه

على وقع تفشي «كورونا» بأمريكا.. «حميدان التركي» يوجه رسالة جديدة من محبسه
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تواصل- فريق التحرير:

وجه السجين السعودي لدى أمريكا حميدان التركي، رسالة من محبسه، يطمئن فيها أسرته على صحته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بأمريكا.

وقال “حميدان التركي”، في التسجيل الذي نشره نجله “تركي” على حسابه في “تويتر”: إنه يحظى باهتمام كبير من جانب سفارة المملكة والقنصلية العامة التي تتابع قضيته باستمرار، موجهاً شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- والحكومة على هذا الاهتمام ومتابعة وضعه باستمرار.

وأضاف: “أسال الله تعالى أن يخرجني من هنا لكن لا تقلقون أنا والله أدعيلكم بالليل والنهار، واصبروا وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى والله يرفع عنا هذا البلاء، وفرحان إن الدولة عندكم أخذت جميع الفرص الأولية لوقف هذا الداء، ودي أسلم على الجميع، وما حد يقلق، جزاكم الله خير”.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدّر قائمة الدول التي سجّلت أعلى عدد في الإصابات والوفيات، حيث بلغ عدد المصابين بكورونا هناك 668,079، فيما وصل عدد الوفيات إلى 33,284.

 

 

 

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