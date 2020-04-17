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بعد ٧٠ عاماً من القطيعة.. إنهاء خصومة أسرية بين أخوين وأقاربهما بـ«المجاردة»

بعد ٧٠ عاماً من القطيعة.. إنهاء خصومة أسرية بين أخوين وأقاربهما بـ«المجاردة»
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تواصل- فريق التحرير:

نجحت لجنة السلم المجتمعي التي وجّه بتشكيلها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مطلع العام الجاري، في إنهاء خلاف أسري امتدّ لأكثر من 70 عاماً بين أخوين وأقاربهما بمحافظة المجاردة.

وبين أمين عام لجنة إصلاح ذات البين بإمارة المنطقة مسفر الحرملي، أن فرع اللجنة في محافظة المجاردة تمكّن من إنهاء خلاف بين أخوين وأطراف أخرى استمر طيلة سبعة عقود، وذلك بعد اللقاء التنفيذي الأول للجنة السلم المجتمعي، حيث كانت من أولى القضايا التي تولتها اللجنة وسعت لأجلها بتعاون من مشايخ القبائل، إلى أن تم الصلح وصدر بشأنه صك شرعي من محكمة المجاردة- وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأكد الحرملي، أن الدور المجتمعي الذي قامت به اللجنة جاء تنفيذاً لتوجيه أمير منطقة عسير بالوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ويعيد للعلاقات الأسرية مكانتها، ويعزز من دور مشايخ القبائل في حل وإنهاء النزاعات القبلية والأسرية، والحفاظ على استقرار المجتمع ووحدته.

 

 

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