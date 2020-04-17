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مصدر يوضح حقيقة استمرار تعليق الطيران حتى نهاية العام الجاري

مصدر يوضح حقيقة استمرار تعليق الطيران حتى نهاية العام الجاري
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تواصل- فريق التحرير:

نفى مصدر مسؤول بالخطوط الجوية السعودية ما نشر حول استمرار تعليق الطيران حتى نهاية العام، مؤكداً أن الرسالة المتداولة استخدمت خارج السياق.

وأشار المصدر إلى أن وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية المهندس صالح بن الجاسر، أوضح في تصريح صحفي أنه من المبكر الجزم بموعد محدد لتخفيف الإجراءات والقيود على النقل الجوي، وأن هناك جهودا كبيرة من القطاعات الصحية لمواجهة جائحة كورونا المستجد، لافتا إلى أن القيادة تعطي الجانب الصحي الأولوية القصوى- وفقاً لـ”عكاظ”-.

 

 

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