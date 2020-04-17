دراسة: فقدان الشم والتذوق من علامات كورونا المبكرة

تواصل – وكالات:

رجّحت نتائج دراسة بريطانية جديدة اعتبار فقدان حاستي الشم والتذوق من العلامات المبكرة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت النتائج إن 59 بالمائة من المرضى الذين شملتهم الأبحاث فقدوا الحاستين قبل ظهور الأعراض وتأكّد الإصابة بواسطة الفحص، بحسب دورية “إنترناشيونال فورم أوف أليرجي أن رينولوجي”.

وبينت النتائج التي نشرتها الدورية، أنه من بين من ظهرت فحوصاتهم إيجابية ووجود الفيروس لديهم أصيب 68 بالمائة منهم بفقدان حاسة الشم في البداية، وفقد 71 بالمائة منهم حاسة التذوق.

ولا تزال هذه الدراسات بحاجة إلى مزيد من التأكيد حتى يتم اعتبار فقدان هذين الحاستين من علامات الإصابة بكورونا (كوفيد-19).

وأضافت النتائج: أن معظم من بدأت الأعراض لديهم باحتقان الحلق جاءت فحوصات كورونا لديهم سلبية، وتبين أن هذا الاحتقان سببه الإنفلونزا، ولاحظ فريق البحث استعادة حاستي الشم والتذوق مع اختفاء أعراض الإصابة بكورونا.