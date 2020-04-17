‫التزاماً بتعليمات وزارة الصحة.. شاهد ماذا طلب أمير عسير من مراسل تلفزيوني على الهواء مباشرة؟‬

تواصل- فريق التحرير:

حث أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مراسل قناة “العربية” بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة وخاصة التباعد المجتمعي لمسافة متر على الأقل للحد من انتشار وباء “كورونا”، وذلك خلال لقاء أجراه المراسل مع أمير عسير على الهواء مباشرة.

وقال أمير عسير لمراسل “العربية” بعدما اقترب منه مع بداية اللقاء: “متر للخلف من أجل التباعد”، وبعدها شرح الأمير طريقة مراقبة غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة لكافة المحافظات والمدن.

وأشار الأمير تركي بن طلال إلى أن الغرفة تضم مجموعة من الأشخاص المُتخصصين وعلى تواصل دائم بكافة الخدمات ومديري القطاعات الخدمية.