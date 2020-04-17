«الحصيني» يتوقع حالة ممطرة بدءاً من الغد على هذه المناطق

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توقع خبير الطقس عضو لجنة “تسميات” عبد العزيز الحصيني حالة جوية ممطرة خلال الأسبوع المقبل تبدأ غد السبت –بمشية الله- بمناطق الحدود الشمالية ونجران والرياض والشرقية.

وأضاف “الحصيني” في تغريدة على حسابه في “تويتر” أن يوم الأحد ستتوسع الحالة الممطرة لتصل إلى مكة والباحة وعسير وجازان ونجران والربع الخالي بمشيئة الله.

وتابع أنه في يوم الاثنين ستتوسع الحالة الممطرة لتشمل أجزاء من الشمالية والجوف والقصيم وحائل والمدينة إضافة إلى مكة والباحة وعسير وجازان ونجران والرياض والشرقية ووسط الخليج، ويوم الثلاثاء ستشمل معظم المناطق.

وأشار إلى أن يوم الأربعاء من المتوقع أن تشمل الحالة الممطرة الشرقية والربع الخالي ودول الخليج العربي، وستكون الأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وأحيانا غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول ورياح مغبرة، مبيناً أن هذه قراءة عامة لنماذج الطقس والتغير وارد لأنها توقعات.