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بشرى سارة من «التعليم» للطلاب الراسبين في اختبارات الفصل الدراسي الأول

بشرى سارة من «التعليم» للطلاب الراسبين في اختبارات الفصل الدراسي الأول
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، اليوم الجمعة، أن “جميع من رسب في الفصل الدراسي الأول يعتبر ناجح وينتقل للصف الذي يلي صفه الآن”.

وقالت “الشهري” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إن “نجاح الطلبة لا يعني أنه تم إلغاء التقويم الختامي”، مبينةً أن “الهدف من رصد التقويم هو معرفة مستوى الطلبة، ولا يتوقف عند رصد درجة، بل معرفة ملامح التعليم”.

وأضافت: أن قرار نقل الطلاب للصفوف التالية واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول “جاء بعد أن استكملت جميع المناهج في جميع المراحل الدراسية، وبعد الاطلاع على الممارسات العالمية في هذا الصدد”.

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