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«متحدث الداخلية»: 4 عقوبات لمخالفة تزوير تصاريح «منع التجول» (فيديو)

«متحدث الداخلية»: 4 عقوبات لمخالفة تزوير تصاريح «منع التجول» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، اليوم الجمعة، عن إمكانية تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا دون إجراء فحص النظر.

وأكد “الشلهوب” خلال المؤتمر الصحفي اليومي، على “تمديد صلاحية الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين، والسماح بتجديد رخص السير واستمارة المركبة عن طريق (أبشر) دون الحصول على شهادة فحص النظر والفحص الدوري للمركبة”.

وأضاف “متحدث الداخلية: “قد تصل عقوبة تزوير تصاريح منع التجول، من سنة إلى ٥ سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال، إضافة إلى الإعلان والتشهير، ومصادرة جميع المضبوطات”.

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