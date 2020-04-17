«متحدث الصحة»: 762 إصابة جديدة و4 وفيات بـ«كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة (فيديو)

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف مدن المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: “وصل إجمالي الحالات في المملكة إلى 7142 حالة، بينها 6006 حالات نشطة، منها 74 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة”.

وأشار “متحدث الصحة”، إلى “تسجيل 4 وفيات، ليصل إجمالي الوفيات إلى 87 حالة”، مؤكدًا “تعافي 59 حالة، ليبلغ عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد 1049 حالة”.

وأوضح “العبد العالي”، أن “جزء من الأرقام الحالية مرتبط بمساكن العمال، وبعضها في الأماكن المكتظة بالسكان، ونسبة منها مرتبط بالمخالطة الاجتماعية”.

وجاء توزيع الحالات الجديدة المصابة بكورونا بحسب مناطق المملكة، كالآتي:

مكة: 325

المدينة: 197

جدة: 412

الهفوف: 35

الرياض: 24

الدمام: 18

الجبيل: 4

الطائف: 3

الموية: 2

بيشة: 2

الخبر: 2

ميسان: 1

ينبع: 1

جازان: 1

رأس تنورة: 1

المظيلف: 1

خميس مشيط: 1

نجران: 1

القنفذة: 1