صحة الشرقية تُحقق في واقعة تصوير مريض أثناء نقله بالإسعاف.. وتتوعد بمعاقبة المتورطين

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بالشرقية بياناً عقب تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي والمتضمن قيام بعض العاملين في أحد المستشفيات الأهلية بمدينة الجبيل بتصوير أحد المرضى أثناء نقله عبر سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة في مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وأوضحت صحة الشرقية أنه عقب الواقعة أصدرت توجيها عاجلاً للإدارة المختصة لديها للتحقيق في المقطع المتداول، حيث باشرت التحقيق مع حارس أمن وبعض العاملين في التمريض الذين قاموا بتصوير المقطع وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم إزاء انتهاكهم لخصوصية المرضى.

وأكدت رفضها التام لمثل هذه التجاوزات أياً كان مصدرها وأن خصوصية المريض هي (خط أحمر)، مشددة على أنه سيتم تطبيق العقوبات بحق المتسببين في تصوير وإظهار المقطع المتداول حسب الأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص.