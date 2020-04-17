رغم محاولات مسنيْن لإيقافه.. شخص يصطاد الحمام في أحد شوارع جدة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يلقى بمصيدة طيور على مجموعة من الحمام -قيل إنها- في مواقف سوق اليمامة للذهب جنوب محافظة جدة.

ويوضح المقطع أنه تمكن من اصطياد عدد من الحمام، وعندما حاول مسنان إيقافه لم ينصاع إليهما، ليقود سيارة نصف نقل ويتوجه مسرعاً بصيده، فيما طالب رواد موقع “تويتر” بمحاسبة ذلك الشخص.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة أكدت في وقت سابق أن عقوبات الصيد المخالف تصل إلى 20 ألف ريال، وفي حالة العودة إلى نفس المخالفة تتضاعف الغرامة، كما يتم مصادرة الأسلحة والأدوات التي تم استعمالها في الصيد، ومصادرة الحيوانات والطيور التي تم صيدها.