وفاة الشاب خالد بن محمد العريدي إثر حادث مروري.. والعزاء هاتفياً

تواصل – فريق التحرير:

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب خالد بن محمد العريدي، ابن عم الأستاذ خالد العريدي رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض، والمشرف العام على صحيفة تواصل الإلكترونية، إثر حادث مروري، مساء أمس الخميس.

وستكون الصلاة عليه، اليوم الجمعة الساعة ١٢:٣٠ بمقبرة الدلم بمحافظة الدلم،ونظراً للأوضاع الراهنة سيكون العزاء هاتفياً.

نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويجعل ما أصابه رفعة في درجاته وتكفيراً لسيئاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتتقدم أسرة صحيفة “تواصل” بخالص التعازي والمواساة لأسرة المغفور له بإذن الله، داعين الله أن يسكنه فسيح جناته.