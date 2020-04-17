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بشرى سارة لجميع الممارسين الصحيين من «هيئة التخصصات»

بشرى سارة لجميع الممارسين الصحيين من «هيئة التخصصات»
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تواصل – واس:

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية منح تسجيل مؤقت مدته ستة أشهر لجميع الممارسين الصحيين المتقدمين بطلبات تصنيف مهني من غير اشتراط اجتياز اختبار التصنيف على أن يقوم الممارس باستكمال إجراءات التسجيل واجتياز الاختبار بعد انتهاء التسجيل المؤقت.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية لمبادرة امتنان التي أطلقتها الهيئة خلال هذه الفترة لدعم الممارسين الصحيين والقطاع الصحي.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن هذه الخطوة تأتي دعما من هيئة التخصصات الصحية للجهود الوطنية الكبيرة التي تبذل لمكافحة فيروس كورونا (covid-19) وتقديراً لدور الممارس الصحي المهم في التصدي لهذه الجائحة، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على الاستفادة من جميع الوسائل الكفيلة بزيادة أعداد الممارسين الصحيين المؤهلين خلال هذه الفترة دون التنازل عن المعايير المهنية التي تضمن سلامة المرضى.

ولفت الانتباه إلى أن الهيئة سترسل التسجيل المؤقت عبر البريد الإلكتروني لجميع الممارسين الصحيين الذين تقدموا بطلبات تصنيف جديدة نشطة وأحيلت طلباتهم إلى الاختبار الكتابي الإلكتروني وذلك حتى تاريخ 1-7-2020م، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن الغالي من كل سوء وأن يوفق أبطال الصحة وجميع العاملين في القطاعات الأخرى الذين يبذلون جهودًا عظيمة في مكافحة هذه الجائحة.

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