توقعات طقس الجمعة.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 8 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق نجران والمنطقة الشرقية وعسير والرياض، اليوم الجمعة، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، أيضا تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية والقصيم وحائل.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فتسجل مكة المكرمة وشرورة والقنفذة أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة، بـ34 درجة مئوية، فيما تسجل بريدة وسكاكا أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 12 درجة مئوية.