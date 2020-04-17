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توجيهات مهمة من «التجارة» للمواطنين والمقيمين في زمن كورونا (فيديو)

توجيهات مهمة من «التجارة» للمواطنين والمقيمين في زمن كورونا (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وجه متحدث وزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، توصيات للمواطنين والمقيمين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وناشد الحسين، في المؤتمر الصحفي اليومي، جميع المواطنين والمقيمين البُعد عن الإشاعات فيما يتعلق بالمخزون أو المعروض أو الخدمات والاعتماد على المصادر الرسمية.

كما أهاب بالجميع بالاستهلاك الواعي وعدم الإسراف في شراء المنتجات، مؤكداً أن الهدر في الغذاء يصل إلى أكثر من 30% بسبب عدم الاستهلاك الواعي.

 

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