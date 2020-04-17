متى تخفف القيود على حركة النقل الجوي؟.. «وزير النقل» يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أنه من المبكر الجزم بموعد محدد لتخفيف قيود النقل الجوي في ظل الجهود المتواصلة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال ردا على سؤال بشأن مدى إمكانية تحديد موعد لتخفيف القيود على حركة النقل الجوي في المملكة، بقوله: “إنه من المبكر الجزم بموعد محدد لتخفيف هذه القيود ولكن الحمد لله هناك جهود كبيرة من القطاعات الصحية كما أن التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين تتمثل في إعطاء الجانب الصحي الأولوية القصوى عن كل الاعبتارات الأخرى”.