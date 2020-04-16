«أوقاف الأردن» تمدد تعليق حضور الصلوات في الأقصى خلال رمضان

تواصل – وكالات:

قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن اليوم، تمديد تعليق حضور المصلين للصوات في المسجد الأقصى من جميع الأبواب خلال شهر رمضان المبارك بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال المجلس في بيان صحفي: “إن القرار جاء تماشيًا مع الفتاوى الشرعية والنصائح الطبية التي تحذر من التجمعات الكبيرة في ظل انتشار الوباء.

وأشار البيان إلى أن الآذان والصلاة لن ينقطعا في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان من قبل أئمة المسجد وموظفي الأوقاف وحراس المسجد الأقصى، الذين سيبقون معمرين للمسجد وموجودين على رأس عملهم بما في ذلك صلوات التراويح والجمع والجماعة.