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«المالية» تعلن إتمام تسعير الطرح السابع من «السندات الدولية» بـ7 مليارات دولار

«المالية» تعلن إتمام تسعير الطرح السابع من «السندات الدولية» بـ7 مليارات دولار
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها السابع للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 54 مليار دولار أمريكي وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من سبعة أضعاف إجمالي الإصدار.

وقد بلغ إجمالي الطرح 7 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 26.25 مليار ريال سعودي) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي: 2.5 دولار أمريكي (ما يعادل 9.37 مليارات ريال سعودي) لسندات 5 سنوات استحقاق العام 2025م، و 1.5مليار دولار أمريكي (ما يعادل 5.62 مليار ريال سعودي) لسندات 10 سنة استحقاق العام 2030م، و 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي) لسندات 40 سنة استحقاق العام 2060م.

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