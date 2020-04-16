الزعاق يتوقع «برودة» بعدة مناطق وهطول أمطار بالجنوب

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توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، هدوء التقلبات الجوية، مع استمرار الإحساس بالبرودة في عدد من المناطق.

وقال الزعاق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إنه من المتوقع أن تهدأ التقلبات الجوية خلال هذا اليوم مع برودة محسوسة للوسطى وشتوية على الشمالية ولطيفة على الشرقية والغربية، ووجود فرصة لهطول الأمطار المتفرقة على الجنوبية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من مدة الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الرياض، بينما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم وحائل مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.