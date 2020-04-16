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بعد رفض طبيبها بسبب كورونا.. جرّاح سعودي يُزيل ورماً دماغياً لخليجية بفرنسا (فيديو)

بعد رفض طبيبها بسبب كورونا.. جرّاح سعودي يُزيل ورماً دماغياً لخليجية بفرنسا (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن الجراح السعودي في مستشفى كولمار بفرنسا، الدكتور هاني الجهني، من إزالة ورم دماغي لشابة خليجية، بعد رفض طبيبها الفرنسي إجراء العملية في هذه الفترة بسبب جائحة كورونا.

وأوضح “الجهني” أن الشابة كان لديها صرع بسبب ورم دماغي ضخم في قاع الجمجمة الأمامي ملتصق بشرايين الدماغ الرئيسية، وأحضرتها سفارة دولتها إلى باريس لأشهر بروفيسور في أورام قاع الجمجمة في أكبر مركز لجراحة الدماغ ليجري لها العملية.

وتابع الطبيب الجهني، بعدما انتهت الفتاة من كل التحاليل وقبل الموعد المحدد للعملية بقليل، أخبرهم البروفيسور أنه يستحيل إجراء هذه العملية في فرنسا لا عنده ولا عند غيره بسبب فيروس كورونا، وطلب منهم الرجوع لبلدهم والعودة بعد عدة أشهر.

وأشار إلى أن سفارة الفتاة وأسرتها تواصلوا مع الجهني بعدما أصر الطبيب الفرنسي على الرفض، ليوافق على إجراء العملية رغم تواجده في أكثر منطقة منكوبة ومعزولة بسبب كورونا، حيث تكللت العملية بالنجاح بفضل الله.

 

 

 

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