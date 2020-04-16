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الإطاحة بـ 4 أشخاص روجوا لبيع «تصاريح تنقل» خلال منع التجول بالرياض

الإطاحة بـ 4 أشخاص روجوا لبيع «تصاريح تنقل» خلال منع التجول بالرياض
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من الإطاحة بأربعة أشخاص وهم (مواطِنَان ومقيمان من الجنسية المصرية، في العقدين الرابع والخامس من العمر)، وذلك بعد توفر المعلومات اللازمة عن ترويجهم لبيع تصاريح تنقلٍ خلال فترة منع التجول بقيمة (3000) ريال للتصريح الواحد.

وقد تم القبض عليهم في كمينٍ محكم وضبط بحوزتهم (31) تصريحاً مزيفاً بأسماء مطابقة لما تم الاتفاق عليه بقيمة (93000) ثلاثة وتسعين ألف ريال، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بتزييفهم لنماذج التصاريح، مستغلين بذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا لغرض الكسب المادي غير المشروع، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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