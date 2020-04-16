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«متحدث الصحة» يحذر: هذه الأماكن عالية الخطورة للإصابة بفيروس كورونا

«متحدث الصحة» يحذر: هذه الأماكن عالية الخطورة للإصابة بفيروس كورونا
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تواصل- فريق التحرير:

أكد متحدث وزارة الصحة محمد العبد العالي، أن هناك أماكن عالية في الخطورة من ضمنها مساكن العمال، حيث تم رصد عدد من الحالات الإيجابية بفيروس كورونا داخلها، مشدداً أنه على أصحاب الشركات والمشرفين التقيد بالتعليمات.

وأشار العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إلى أنه تم إعداد رسائل توعوية بعدة لغات تناسب شرائح العمال الموجودين في مثل هذه المساكن.

ودعا إلى الاستفادة من التقييم الذاتي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد عن طريق استخدام  تطبيق “موعد”، مطالباً مشرفي مساكن العمال تطبيقها على العمال الموجودين، لكون هذه الطريقة تكشف عن الحالات المصابة بشكل مبكر.

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