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بالفيديو.. «متحدث التجارة»: لن يسمح لهؤلاء بدخول المتاجر والمحلات خلال هذه الفترة

بالفيديو.. «متحدث التجارة»: لن يسمح لهؤلاء بدخول المتاجر والمحلات خلال هذه الفترة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبد الرحمن الحسين، اليوم الخميس، عن صدور قرار بمنع من أعمارهم تقل عن 15 عامًا من الدخول للمتاجر والمحلات التجارية.

وقال “الحسين” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: “ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية أبنائنا، تم منع صغار السن ممن هم أقل من 15 عامًا من دخول كافة المتاجر، ومن ضمنها الهايبر ماركت والتموينات”.

وأضاف “متحدث التجارة”: “لذلك ندعو الأسر من مواطنين ومقيمين إلى إبقاء أبنائهم وبناتهم ممن هم أقل من 15 سنة داخل المنازل حفاظًا على صحتهم وسلامتهم”.

 

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