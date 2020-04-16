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«متحدث التجارة»: السلع متوفر بكثرة بما فيها الرمضانية.. ونراقب الأسعار إلكترونيًا (فيديو)

«متحدث التجارة»: السلع متوفر بكثرة بما فيها الرمضانية.. ونراقب الأسعار إلكترونيًا (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبد الرحمن الحسين، اليوم الخميس، أن الفرق الرقابية التابعة تأكدت من توافر كافة السلع بما فيها الرمضانية منذ يوم 23 من شهر مارس الماضي.

وقال “الحسين” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إنه “تتم مراقبة ورصد الأسعار من خلال نظام إلكتروني حيث تمت مراقبة 116 سلعة تموينية، ورصد أكثر 856 ألف سلعة”.

وأشار إلى “استمرار وصول السلع الأساسية مثل القمح والأرز بكميات كبيرة، ووصول كميات كبيرة من الحمضيات (برتقال وليمون) للسوق المحلي من دول جديدة”.

وأوضح أن الناتج الوطني من البيض ضخم جدا، ولكن تغير سلوك المستهلك وزيادة الطلب عليه وتم مواكبة هذا الأمر ووصلت كميات كبيرة من البيض المستورد من خارج المملكة

وأضاف “متحدث التجارة”: أن الفرق الرقابية نفذت 73 ألف جولة تفتيشية، وضبطت 7 آلاف مخالفة على بعض منافذ البيع منها 3567 مخالفة مغالاة في الأسعار.

وفي السياق، أكد “الحسين”، على صدرو قرار “بمنع دخول الصغار ممن هم أقل من 15 سنة لكافة المتاجر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية صحة الأبناء”.

وأكد على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات وعدم الإسراف في استهلاك السلع، قائلاً: “عليكم بالاستهلاك الواعي وعدم الإسراف فمازاد عن حاجتك، هو حاجة شخص آخر”.

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